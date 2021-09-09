وزير التموين ينعى محمود العربي: أحد رواد الصناعة والتجارة المصرية

نعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل العاملين بالوزارة، بمزيد من الحزن والأسى، الحاج محمود العربى أحد أهم رواد الصناعة والتجارة المصرية، الذي كان وسيظل نموذجا يحتذى به في خدمه بلده، وقدم لأهله الكثير من الأعمال الصناعية العظيمة.

وتقدم الدكتور على المصيلحى بالتعزية اليوم، للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في وفاة المغفور له بإذن الله «والده» الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأعرب المصيلحي عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل، أن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.