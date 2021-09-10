ضبط 54 قطعة أثرية بحوزة شخص بأسيوط.. والقبض على آخر ينقب داخل منزله بشبرا

تمكن قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط التابع لقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط والتابعة لـ وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

بالفحص تبين وجود حفرة بأبعاد (3م ×1,5م وعمق 5م) داخل غرفة بالطابق الأرضى تنتهى بسرداب، وتم ضبط أدوات الحفر، وكذا ضبط (54 قطعة يشتبه في أثريتها) وبعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع للعصر اليوناني والروماني والفرعوني، وبمواجهته اعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه

كما أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تورط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تمّ العثور على (أدوات ومعدات التنقيب)، وبإجراء المعاينة على العقارمحل البلاغ، تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضى بعمق 5 أمتار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.