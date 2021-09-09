إحالة 3 متهمين بخطف طفل المحلة للجنايات

أمر المستشار النائب العام، بإحالة الثلاثة متهمين بخطف طفل بالإكراه بالمحلة الكبرى، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم على ما أسند إليهم من ارتكابهم جريمة الخطف ومطالبتهم ذويه بفدية لتحريره.

كان المتهمون داهموا متجرا، محل تواجد المجني عليه، واقتادوه داخل سيارة عنوة إلى عقار احتجزوه به، وصاحب ذلك مطالبتُهم بفدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحين ناريين مششخنين وذخائر، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

النيابة العامة تستعين بسبعة شهود لإدانة المتهمين

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين، من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين، خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته النيابة العامة، من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.