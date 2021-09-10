تبدأ اليوم.. تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ محطات مشروع المونوريل

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعض الأجزاء بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، وإجراء بعض التحويلات المرورية، اعتبارا من الساعة 12، بعد منتصف الليل، اليوم الجمعة، ولمدة شهر، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل، بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم «ليلا ونهارا».

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.