إحباط أغرب محاولة سرقة بنك بقنا: موظفو الأمن «سمعوا صوت تكسير الحيطة»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من الخدمات المعينة على أحد البنوك، بسماعهم صوت تكسير بالحائط الخارجي لصالة البنك والمتواجد بها خزانة البنك بصفة مؤقتة، فتوجهوا لمصدره وشاهدوا 3 أشخاص، أحدهم يحاول تكسير حائط البنك من الخارج والآخران تواجدا أعلى السور الخارجي وإحداثهم فتحة بقطر 10 سم بالحائط باستخدام (أجنة ، شاكوش - مفك - حبل ضُبطت).

المتهمون حاولوا كسر جدران صالة البنك والمتواجد بها الخزانة بصفة مؤقتة

وتمكّنت القوات من ضبط أحدهم (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) وهروب الآخرين دون ثمة مسروقات.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا إلى تحديد المتهمين الهاربين وهما (عامل - سائق ، مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة واقتراضهما مبلغا ماليا من البنك المشار إليه وعجزهما عن سداده، فعقدا العزم على سرقة البنك بالاشتراك مع الثالث.