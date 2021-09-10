نسرين أنور عكاشة تطلب الدعاء لوالدتها: تذكروها في صلاتكم

طالبت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة بالدعاء لوالدتها بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة، وقالت عبر حسابها على «فيس بوك»، «أمي ادعوا لها في صلاتكم أرجوكم.. أمي يا رب أنت الرحيم»، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

وظهرت السيدة سهير محمد أرملة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة في لقاء تلفزيوني سابق للحديث عن زوجها في برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة DMC، وأوضحت خلال البرنامج أنَّها وجدت في الكاتب الراحل مواصفات فتى أحلامها، على حد تعبيرها.

زوجة الراحل أسامة أنور عكاشة: كان فتى أحلامي

تزوج الكاتب أسامة أنور عكاشة من السيدة سهير في بداية حياته، وأنجب منها نجله الوحيد هشام وابنتيه أمل ونسرين، حيث أعجب بها عندما رآها للمرة الأولى في زفاف أحد أصدقائه والتي كان يتزوج من ابنة عمها، ليطلب يدها بعد ذلك من عمها، وفي اللقاء الأول أعجبت بطريقته وأسلوبه في الحديث ووجت فيه المواصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها.

وعن مقولة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، قالت السيدة سهير، في حوارها، إنها لا تنطبق عليه بشكل كبير «هو عظيم من غير مرأة» على حد تعبيرها.

11 عامًا على رحيل أسامة أنور عكاشة

ورحل عن عالمنا الكاتب والروائي الكبير أسامة أنور عكاشة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، في 28 مايو عام 2010، عن عمر يناهز 68 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة التي نقل إلى العناية المركزة بها قبل رحيله بأيام.

وترك الكاتب الراحل إرث درامي وسينمائي عصيًا على النسيان، حيث خط بقلمه أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية منها «ليالي الحلمية»، «أرابيسك»، «الراية البيضا» و«الشهد والدموع»، وغيرها من الأبداعات الخالدة.