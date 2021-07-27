ابنة أسامة أنور عكاشة: كان يسمع أغاني فيروز والعندليب قبل كتابة أعماله

قالت نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إنها تشعر بفخر كبير كونها ابنة الأديب الذي كتب أعمالا كثيرة ظلت عالقة في أذهان المصريين، موضحةً أنه كان يحب الاستماع إلى أغاني المطربة اللبنانية فيروز والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ أثناء كتابة أعماله الفنية.

وأضافت «نسرين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «كان بيحب يدردش معانا قبل ما يكتب، ولما يبدأ يكتب يدخل مكتبه يسمع فيروز ويشغل موسيقى ويبدأ في استخدام أدواته، وكنا بنحس أنه منعزل عن العالم».

وتابعت ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: «قبل ما يبدأ عمل جديد كان بيتناقش معانا، وكان بيستفيد، وبالنسبة لمسلسل حسن أرابيسك، فهو كان بينزل هناك ويقابل ناس، وكان بيحكي على كل ده، ومكنش بيتناقش معانا في تفاصيل العمل، لكن كان بيكلمنا عن حاجات في الحياة وياخد منها تفاصيل تفيده في عمله».

وفي وقت سابق، أعربت نسرين عكاشة، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم الوثائقي «القرار.. قرار شعب»، الذي عُرض على عدد من المحطات التليفزيونية.

الفيلم تناول الأحداث التي مرت بها مصر، وأدت إلى ثورة 30 يونيو، بعد 12 شهرا من من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدةً أن المشاركة في هذا العمل التاريخي الذي يوثق تاريخ مصر، وأحداثا مهمة جدا واجب وشرف، إذ شاركت فيه باعتبارها من أبناء ماسبيرو، وتعمل في مبنى الإذاعة والتليفزيون، ولذلك كان صناع الفيلم حريصين على التسجيل في استديوهات الإذاعة.