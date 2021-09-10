الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

استقالة حكومة دياب في أغسطس 2020

جاء ذلك في أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة وذلك منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة لينهي الفراغ الحكومة المستمر في البلاد لمدة 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أكد أن الحكومة ستُعلَن بعد ظهر اليوم الجمعة، مشددًا بحسب وسائل إعلام محلية، على أن «المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية».

وعن التحديات التي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها، أوضح أنه سبق له القول إنه لا يُشكل حكومة، بل يضع «فريق عمل في خدمة لبنان».

وكانت الرئاسة اللبنانية غردت على موقع «تويتر» أن ميقاتي سيلتقي عون دون الكشف عما إذا كانا قد توصلا لاتفاق بشأن التشكيلة الحكومية، حيث كان قد وصل ميقاتي وبعده رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القصر الجمهوري بهدف إعلان ولادة الحكومة.

وكان ميقاتي صرح صباح اليوم لموقع «لبنان 24» الإخباري، أنَّه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، وطلب منه موعدا لزيارته، وتقديم تشكيلته الحكومية بصيغتها النهائية، وتم تحديد الموعد وسيقوم بهذه الزيارة، مؤكدًا للبنانيين بأن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم.