بالأسماء.. نجيب ميقاتي يعلن وزراء الحكومة اللبنانية

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون منذ قليل في قصر بعبدا ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وتضم 24 وزيرًا.

الرئيس اللبناني وقع 3 مراسيم خلال اللقاء

وكان عون، استقبل قرابة الساعة الواحد والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، وعرض معه آخر الاتصالات التي أجراها حول عملية التشكيل، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولاحقا، استدعي الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي تولى تلاوة المراسيم.

وبعد مغادرة نبيه بري القصر الجمهوري، استكمل الاجتماع بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وعند حوالى الساعة الثانية والربع ظهرًا، صدرت 3 مراسيم عن قبول استقالة حكومة حسان دياب، وتسمية نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء اللبناني، وتشكيلة الحكومة الجديدة، ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع الثالث الرئيسان عون وميقاتي.

وفيما يلي أسماء وزراء الحكومة اللبنانية:

محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء

بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات

يوسف خليل وزيراً للمالية

عبدالله أبوحبيب وزيراً للخارجية والمغتربين

وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه

جوني قرم وزيراً للاتصالات

عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

هنري خوري وزيراً للعدل

موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني

علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل

فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة

هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية

ناصر ياسين وزيراً للبيئة

مصطفى بيرم وزيراً للعمل

أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة

وليد نصار وزيراً للسياحة

عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

محمد مرتضى وزيراً للثقافة

جورج دباكيان وزيراً للصناعة

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

جورج قرداحي وزيراً للإعلام

عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين

جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة