نقابة القراء تعلن 6 شروط للالتحاق بها.. و5 فئات معفاة من الاختبار

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، برئاسة الشيخ محمد حشاد، 6 شروط للالتحاق بالنقابة والحصول على عضويتها، كما أوضحت أن هناك 5 فئات معفاة من خوض الاختبارات اللازم اجتيازها للحصول على عضوية نقابة القراء.

شروط الالتحاق بنقابة القراء

وأوضحت نقابة القراء في بيان لها أن شروط الالتحاق لعضويه النقابة تتضمن ما يلي:

1- فيش جنائي موجه للنقابة.

2- صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد.

3- صورة المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة شخصية.

4- بيان الحالة الوظيفية إذا كان المتقدم لعضوية النقابة موظفًا.

5- الموقف من التجنيد.

6- سداد مبلغ بداية الاشتراك.

الفئات المعفاة من الاختبار

وأوضحت نقابة القراء أن هناك 5 فئات معفاة من الاختبار للالتحاق بها والحصول على عضويتها وهي:

1- عضو مقرأة.

2- شيخ مقروءة.

3- مدرس قرآن بالأزهر الشريف.

4- محفظ قرآن بالأزهر الشريف.

5- قارئ سورة.

الاشتراك السنوي

وقالت نقابة القراء في بيانها إن الاشتراك السنوي يبلغ 150جنيها في العام، كما لفتت إلى أن سن القبول بجداول النقابة التي تتراوح ما بين الأربعين وحتى الخمسين عامًا، يختلف في قيمة الرسوم المادية.

وقالت النقابة أيضًا إن التقديم يجرى بمقرها يوم اجتماع مجلس الإدارة في مقر النقابة بالعنوان التالي «عماره 54 ش ممتاز أمام محطة مترو السيدة زينب».

شطب عضو مجلس النقابة

وفي وقت سابق أعلنت نقابة القراء فصل هاني سعد محمود عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النقابة وشطبه من سجلاتها، بناء على تقرير من لجنة القيم بنقابة القراء، انتهى إلى عقوبة فصل هذا العضو، الذي يعد أيضًا أحد أئمة الجامع الأزهر.

كما أعلنت نقابة القراء أيضًا أن مجلس النقابة كلف المستشار القانوني بسرعة متابعة البلاغات المقدمة للنيابة العامة «ضد بعض مدعي التلاوة، ممن يسيئون إلى كتاب الله وإبلاغ المجلس بما تم ضدهم» بحسب بيان عن النقابة.