تصريحات رئيس أوكرانيا تفتح أزمة مع روسيا: لا أستبعد الحرب مع موسكو

لم يستبعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا، وذلك تزامنا مع إعلان موسكو عن اكتمال بناء مشروع خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي-2».

وأضاف فلاديمير زيلينسكي، اليوم، إجابة عن سؤال عما إذا كان من المحتمل اندلاع حرب شاملة بين أوكرانيا وروسيا، قائلا: «أعتقد أن ذلك قد يحدث، وهذا الخطر قائم».

«زيلينسكي»: الحرب بين الدولتين ستكون أكبر خطأ لموسكو

وحذر «زيلينسكي» من أنَّ الحرب بين الدولتين ستكون أكبر خطأ لموسكو، مشددًا على أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تدمير علاقات الجيرة بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، معربًا عن سعيه إلى عقد اجتماع جوهري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان شركة «جازبروم» الروسية عن إتمام أعمال بناء خط أنابيب «السيل الشمالي-2»، الذي سيتيح لروسيا ضخ الغاز إلى أوروبا التفافًا على أراضي أوكرانيا.

تحذير من الحكومة الروسية للسلطات الأوكرانية

وكانت الحكومة الروسية قد حذرت في الآونة الأخيرة من أنَّ السلطات الأوكرانية اتخذت سلسلة خطوات في سبيل التهرب من تنفيذ مسؤولياتها بموجب اتفاقات مينسك، التي تعد السبيل الوحيد لتسوية النزاع المستمر منذ عام 2014 في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد.

روسيا تعرب عن أسفها جراء تصريحات الرئيس الأوكراني

في المقابل، أعربت الرئاسة الروسية «الكرملين» عن أسفها حيال تصريحات رئيس أوكرانيا. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، ردا على سؤال حول ردة فعل الكرملين على هذه التصريحات: «نأسف لذلك».

وتابع بيسكوف معلقاً عما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن احتمال نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا: «لا نريد الغوص في أي توقعات مروعة».