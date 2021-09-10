التفاصيل الكاملة لأزمة «فيديو الكلب» لرئيس قسم العظام بجامعة عين شمس

تحركات عاجلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة عين شمس، للتعامل مع الواقعة المتورط فيها رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس الدكتور عمرو خيري، والمعروفة إعلاميًا بـ«فيديو الكلب»، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس، ويظهر فيه شخصان، ويطلب فيه الطبيب من الممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

التعليم العالي تحقق في واقعة رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس عمرو خيري

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا مساء الجمعة، قالت فيه إنها وجهت بإحالة الواقعة التي حدثت بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، وموافاة الوزارة بتقرير لنتائج التحقيق، واصفة الواقعة بأنها تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

عين شمس: الواقعة حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة

فيما قررت جامعة عين شمس إحالة واقعة الفيديو المتداول إلى التحقيق الفوري، كاشفة أن أطراف الواقعة ستمثل أمام جهات التحقيق بالجامعة غدًا السبت، مؤكدة أن الواقعة حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة ولم تحدث داخل الجامعة أو أي من منشآتها الطبية.

ردود فعل طبية على الواقعة

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إرسالها فيديو الواقعة إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة، فيما أعلن الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات إعلامية أمس الخميس، عن ضرورة تدخل النيابة العامة في الأمر كون الواقعة مُهينة وتجاوزًا خطيرًا بحسب تعبيره، مؤكدا أن النقابة لم تصلها أي شكوى حول الفيديو وأنه حال وصول سيتم بحثها.

ومن المنتظر أن يخضع الطبيب عمرو خيري صباح غدٍ السبت لتحقيق داخلي ضد الجامعة لاستبيان الأمر.