«عين شمس»: إحالة الطبيب والممرض في واقعة «فيديو الكلب» للتحقيق

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنَّ الجامعة قررت إحالة واقعة الفيديو المتداول بشأن الطبيب والكلب إلى التحقيق الفوري، مضيفًا أن أطراف الواقعة سيمثلان أمام جهات التحقيق بالجامعة غدًا السبت.

رئيس جامعة عين شمس: الواقعة لم تحدث في المستشفيات التابعة للجامعة

وأوضح رئيس جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة لم تحدث في المستشفيات التابعة للجامعة، وأنها وقعت في أحد المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أن الطبيب الموجود بالفيديو يعمل في قسم العظام بمستشفيات جامعة عين شمس.

ومنذ مساء أمس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه الطبيب من الممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

ونفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، مؤكّدًا أنَّها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وذكرت الجامعة، في بيان صحفي قبل قليل، أنَّها تؤكّد ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها.

وتحرص الجامعة بحسب بيانها على تطبيقها كل مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

يذكر أنَّه قد أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، قبل قليل، عن طلبه بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واصفًا إياها أنَّها عار على مهنة الطب، مطالبًا بمحاسبة المتسبب في هذه الواقعة وكل ما ساعده.

فيما قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، إنَّ النقابة النقابة لم يصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو، وأن الطبيب ليس من وظيفته أو حقه معاقبة الممرض أو أي شخص داخل منشأة العمل الطبية.