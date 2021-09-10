في اليوم العالمي لمنع الانتحار .. تعرف على حكمه في الإسلام (فيديو)

تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى موضوع الانتحار، ويتناول التقرير التالي في اليوم العالمي لمنع الانتحار، حكم الانتحار في الإسلام حسبما ورد في دار الإفتاء من خلال فيديو بثته على قناتها بموقع اليوتيوب، وهل المنتحر يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أم لا.

اليوم العالمي لمنح الانتحار

وبخصوص اليوم العالمي لمنع الانتحار فقد أكدت دار الإفتاء المصرية من خلال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث قال: ورد إلينا سؤال عن حكم المنتحر في الشريعة الإسلامية ومصيره هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؟ فنقول وبالله التوفيق إن الانتحار حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب هذا الحكم ثابت في كتاب الله عز وجل حيث قال الله تعالى «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».

وبمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار نورد ما قاله أيضًا أمين الفتوى في دار الإفتاء بخصوص تأكيد حرمانية الانتحار في الإسلام، فبعدما أشار إلى الدليل من القرآن قال إن في سنة النبي يقول صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»، موضحًا أنه قد أجمع المسلمون قاطبة على ذلك.

هل يصلى على المنتحر

ويتواصل الحديث بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار فقد تابع الدكتور أحمد وسام قائلا إنه: مع كون الانتحار معصية عظيمة إلا أن المنتحر المسلم ليس كافرًا فلا يخرج من الملة وعلى ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وندعو له بالمغفرة والرحمة ونتصدق عنه بما نتيسر والله سبحانه وتعالى أعلم بحاله إن شاء حاسبه على ما فعل وإن شاء عفا عنه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

اليوم العالمي لمنع الانتحار

ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية فإنه في اليوم العالمي لمنع الانتحار تقوم الرابطة الدولية لمنع الانتحار بتنظيم الاحتفال باليوم العالمي لمنع الانتحار، في 10 سبتمبر من كل عام، أوضحت المنظمة أن الغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بإمكانية منع الانتحار، وتشارك منظمة الصحة العالمية في رعاية ذلك اليوم.

وأشارت المنظمة في معرض حديها عن اليوم العالمي لمنع الانتحار إلى أنه قد تم إبلاغ الرابطة الدولية لمنع الانتحار في الأعوام الماضية بتنفيذ أكثر من 300 نشاط في نحو 70 بلداً، وشملت تلك الأنشطة فعاليات تثقيفية وتذكارية، وإحاطات ومؤتمرات صحفية، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.