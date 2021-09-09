شاب يحاول الانتحار بتناول مادة سامة غرب الأقصر

أقدم شخص في الأربعينيات من عمره على الانتحار، بقرية «المريس» غرب محافظة الأقصر، اليوم، بتناول مادة سامة «صبغة»، محاولًا إنهاء حياته ورفض استمراره في الحياة، دون أسباب واضحة.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر اللواء مجدي لطفي، بورود إشارة من مستشفى أرمنت التخصصي، بوصول أحد الأشخاص ويُدعى «كمال.ح.م»، يبلغ من العمر 40 عامًا، يقيم بمنطقة الشيخ سعيد بقرية المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة، بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، مصابا بالتسمم جراء تناول مادة كيميائية.

وكشفت التحريات أن الشاب تناول صبغة وهي مادة سامة تؤدي إلى الموت دون معرفة السبب الحقيقي، وجرى نقله لمستشفى أرمنت التخصصي ولازال يخضع للمتابعة الطبية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وجار عرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات.