الخط الساخن لتطعيم كورونا في مصر.. للرد على استفسارات المواطنين

دشنت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن لتطعيم كورونا في مصر للمواطنين للاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا، والإجابة عن كل الاستفسارات التي يرغب المواطن في معرفة إجاباتها حول أعراض كورونا، وطرق الوقاية من الفيروس، والخطوات التي يجب اتباعها عند الإصابة بفيروس، بالإضافة إلى التعرف على كيفية الدخول لموقع التسجيل للحصول على اللقاح.

وترصد «الوطن» الخط الساخن لتطعيم كورونا في مصر

وخصصت وزارة الصحة والسكان، رقم (105) للمواطنين للاتصال ومعرفة أهمية الحصول على لقاح كورونا، وتوضيح الأعراض الجانبية لفيروس كورونا والأعراض التي تظهر عقب أخذ اللقاح، موضحة أن الخط الساخن يعمل طوال اليوم ويمكن الاتصال به من أي رقم محمول أو الاتصال من خلال الخط الأرضي.

هل يساعد الخط الساخن لتطعيم كورونا في مصر في استعادة رقم طلب اللقاح؟

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن من خلال الخط الساخن استعادة رقم طلب تسجيل اللقاح في حالة ضياعه، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن والتواصل مع خدمة العملاء وكتابة الرقم القومي المسجل به من قبل للحصول على اللقاح، بالإضافة إلى رقم المحمول وستصل رسالة برقم تأكيد جديد لمتابعة الحصول على اللقاح، وشرح مميزات كل لقاح ومدى فاعليته مع الأجسام الدخيلة على جهاز المناعة.

الفئات التي يحق لها الحصول على لقاح كورونا في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الفئات التي تتلقى التطعيم باللقاح في منازلهم وذلك لصعوبة الذهاب إلى مراكز التطعيم، وشملت هذه الفئات «مرضى الضمور العضلي والعصبي، مرضى الشلل الرباعي، مرضى شلل الأطفال، مرضى الشلل النصفي، مرضى الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل لغير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور في الحوض والأماكن السفلية، مرضى التصلب المتعدد، مرضى الوهن العضلي».