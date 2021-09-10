سفير اليابان بالقاهرة ينعى محمود العربي: تأثرت بإرادته وموهبته وشخصيته

تقدمت السفارة اليابانية بالقاهرة، بالتعازي في وفاة رجل الصناعة والتجارة محمود العربي، الذي وافقته المنية أمس، بعد صراع مع المرض، وشيعه المصريون في جنازة مهيبة اليوم.

وقال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي: «إنه لينتابني شعور بالحزن الشديد لوفاة المغفور له محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي. لقد كان محمود العربي، بالفعل هو أول من قام بشراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها، وقدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية المثمرة بين مصر واليابان».

سفير اليابان بالقاهرة: تأثرت بشدة بإرادة وموهبة محمود العربي كرجل أعمال

وأضاف سفير اليابان، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لسفارة اليابان في القاهرة على «فيس بوك»: «أنا عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضًا بشخصيته الدافئة. بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربي والعائلة الكريمة».

وتابع: «دعواتي القلبية بأن يتغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان رجل الصناعة والتجارة الراحل محمود العربي، قد أسس شركة «العربي» عام 1964، التي تحولت إلى واحدة من كبرى دور الصناعة الوطنية في مصر، وفي 1974 سافر «العربي» إلى اليابان، للحصول على توكيل شركة «توشيبا»، وطلب منها بناء مصانع لها في مصر، لتحمل فيما بعد اسم «توشيبا العربي»، وأصبح لديه توكيلات يابانية أخرى، منها «شارب»، و«سيكو».

آلاف المواطنين يشاركون في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان محمود العربي

وفي وقت سابق اليوم، شارك آلاف المواطنين في تشييع وأداء صلاة الجنازة على جثمان محمود العربي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة العربي»، وذلك في قرية أبو رقبة في محافظة المنوفية.

ويُقام عزاء الراحل، بعد غد الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، وذلك وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لـ«مجموعة العربي» التي أسسها الراحل.