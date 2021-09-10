الخامس خلال أسبوع.. العثور على رضيع في مقابر نقادة بقنا

عثر أحد المواطنين من أهالي نقادة، اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة بجوار مقابر قرية «حاجر دنفيق» التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

بداية القصة

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد العثور علي طفل حديث الولادة بجوار المقابر في قرية «حاجر دنفيق» بنقادة، ونقله إلي حضانة مستشفى طوخ التكاملي.

وبحسب شهود عيان، سمع أحد المارة بجوار المقابر، صوت صراخ طفل، وعندما اقترب وجده ملفوفًا بقطعة قماش في المقابر، على الفور أبلغ الشرطة، التي اتخذت جميع الإجراءات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

العثور على 5 أطفال مجهولي النسب خلال أسبوع بقنا

يذكر أن هذه الحالة هي الخامسة خلال أسبوع، حيث عثر على جثة رضيع في مقابر مدينة قنا، كما عثر أهالي مدينة «أبو تشت» على رضيعة أمام مسجد في المدينة، والحالة الثالثة كانت العثور على رضيع في مدخل عقار في مدينة نجع حمادي، بعدما ألقته أمه بداخله وفق ما رصدته الكاميرات.

والحالة الرابعة، عندما عثر أهالي قرية «بهجورة»، على جثة رضيع طافية في ترعة بجوار القرية، الأربعاء الماضي، وتكثف الأجهزة الأمنية لضبط السيدة التي ألقت الطفل بعدما أثبتت التحريات أنها امرأة.

حماية الطفل ينظم ندوات لمناقشة ظاهرة أطفال مجهولي النسب

وكانت مكاتب حماية الطفل في محافظة قنا، نظمت عدة ندوات ولقاءات بالقرى والمدن لمناقشة أسباب انتشار العثور على أطفال مجهولي النسب في المحافظة وتواصل تلك الظاهرة المخالفة للدين والعادات، كما ناقشت مشكلات الزواج المبكر، وزنا المحارم وتعريف المواطنين بالعقوبات وأضرار ذلك على المجتمع.