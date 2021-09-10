إحالة الطبيب المتهم بإهانة ممرض إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معه

أعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى فيديو إهانة أحد الأطباء لممرض، وهو الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

إحالة الطبيب صاحب الواقعة للتحقيق

وأعلنت النقابة إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيجري إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

النائب العام يأمر بفتح تحقيق في الواقعة

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بفتح تحقيق في واقعة تداول فيديو يظهر فيه إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب، وتقديم التحية له، داخل مستشفى عين شمس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عبر صفحات «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر إجبار الطبيب حسين خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، لممرض مسن على تقديم التحية للكلب والسجود له ويظهر في الفيديو رجل يرتدي زيا أزرق ويلبس كمامة، بينما يعنفه شخص آخر يدعى «دكتور معتز» ويسبه ويضربه ويطلب منه أن «ينط الحبل»، ويطلب منه الاعتذار لكلبه والسجود له سجدتين، عقابًا له على إهانة كلبه، بحسب ما ظهر في الفيديو.

وبعد نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت أجهزة وزارة الداخلية بالتحري عن الفيديو، وكذلك وزارة الصحة.