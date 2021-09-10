النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو إهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بفتح تحقيق في واقعة تداول فيديو يظهر فيه إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب، وتقديم التحية له، داخل مستشفى عين شمس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا عبر صفحات «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر إجبار الطبيب حسين خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، لممرض مسن على تقديم التحية للكلب والسجود له.

يذكر أن إدارة المتابعة بوزارة الداخلية، قد رصدت مساء أمس، تداول فيديو على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالفحص تبين أن الفيديو جرى تصويره داخل أحد المستشفيات ويظهر فيه طبيب أثناء إجباره لممرض كبير في السن على أن يقدم التحية للكلب، وظهر في الفيديو أيضا إجبار الطبيب للممرض على السجود للكلب.

الداخلية تحدد مكان وزمان تصوير الفيديو

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال فحص الفيديو، من تحديد مكان وزمان تصوير الفيديو، وتبين أنه جرى تصويره في مستشفى عين شمس، وأن الطبيب صاحب الواقعة يدعى الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس.

وكشفت التحريات عن أن الفيديو جرى تصويره قبل 3 سنوات، كما تبين للوزارة أنه لم يجري تحرير محضر بالواقعة حتى وقت نشر الفيديو، وجاري تحديد الشخص الذي قام بنشر الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي لسماع أقواله.