ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بين الأطباء إلى 590 شهيدا

نعت النقابة العامة للأطباء شهيدين جديدين من أعضائها، إثر وفاتهما جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما الدكتور هاني رضا إبراهيم عنبة أخصائي الأطفال وحديثي الولادة ومدير أول مركز طب الأسرة بكفر حمزة بمحافظة القليوبية، والدكتور أكرم حلمي الحفناوي أستاذ التخدير بطب الزقازيق.

ووصل عدد الأطباء المتوفين بكورونا وفقًا لإحصاء نقابة الأطباء حتى اليوم إلى 590 شهيدًا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلة الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن أعضاء الفريق الطبي يدفعون ثمنا غاليا من أجل الحفاظ على أرواح المصريين، ودعا جموع المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء، مشيرًا إلى أن التطعيم ليس كاف لمنع الإصابة بكورونا، ولابد من تشديد الإجراءات الاحترازية خاصة أن بعض الأشخاص الذين تلقوا التطعيم أصيبوا.

وشدد عضو مجلس النقابة على ضرورة توفير المستلزمات الطبية في كل المستشفيات، لأن فقد أي شخص يعد خسارة كبيرة في وقت يحارب الجميع فيه الفيروس.

تأجيل دعوى اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء

وكانت محكمة مجلس الدولة أجلت الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، والتي طالبوا فيها باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء»، مع مساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

وأكدت الدعوى، أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من العام الجاري 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث تراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.

وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.