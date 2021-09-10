عائد ربع سنوي.. تفاصيل شهادات الاستثمار «ب» من البنك الأهلي المصري

تقدم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتوافق مع احتياجات جميع العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الأهلي المصري على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، يُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، شهادات الاستثمار «ب» المقدمة من البنك الأهلي المصري، بعوائد تنافسية تصرف في نهاية مدة الشهادة عند الاستحقاق.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لشهادات استثمار المجموعة «ب» المقدمة من البنك الأهلي المصري، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة، وفقا لما أعلنه البنك عبر الموقع الرسمي الخاص به.

تفاصيل شهادات استثمار المجموعة «ب» من البنك الأهلي

ـ الشهادات ذات عائد ربع سنوي.

ـ مدة الشهادة عامين.

ـ سعر العائد 6.50 %.

ـ تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

ـ تصدر الشهادة بقيمة 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

ـ يتم تجديدها تلقائيا بقيمتها الاسمية «للأفراد الطبيعيين فقط» في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

ـ يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ـ يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

ـ تدر الشهادات عائدا دوريا ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه.

ضوابط استرداد شهادة استثمار مجموعة «ب» من البنك الأهلي

أوضح البنك أن تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

ـ يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.