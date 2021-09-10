تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة عن «مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030»

برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نظم قطاع التنمية والخدمات برئاسة أحمد الشيخ رئيس القطاع والمشرف على لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع جامعة حلوان فعاليات ندوة بعنوان «مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030»، بحضور د. الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي، ومقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، وهالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين، ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، وذلك بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.

ومن جانبها، أشارت هالة الأمين رئيس اللجنة إلى أن هذه الندوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتضافر الجهود للعمل على تنفيذ استراتيجية «رؤية مصر 2030»، والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية.

حنان كمال: رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

وخلال فعاليات الندوة، استعرضت الدكتورة حنان كمال مفهوم وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها في تحقيق حياة أفضل للجيل الحالي دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 كمحطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة فى مصر، وعرض للبرامج والمشروعات القومية وأهميتها، فضلاً عن دور الجهات المعنية بالمشاركة مع المجتمع نحو مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية.

وأشارت إلى تركيز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية، موضحة أن هذه الأهداف تأتي فى إطار ضمان السلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.

شهد فعاليات الندوة المهندسة سعاد مختار رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية والإدارية، وخيرى حسين محمد مدير عام إدارة المتابعة، والمهندسة أمل شعبان عبدالوهاب مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات البيئية، ولفيف من قيادات وموظفي الوزارة.