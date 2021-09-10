«حازم» شهيد شهامة في المنوفية.. «دخل يفض خناقة اتقتل بطعنة سكين»

لقي مهندس يدعي حازم أمجد حماد مصرعه في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء محاولته فض مشاجرة أمام منزله بين سائق تروسيكل وطفل، حيث تلقى طعنه نافذة أودت بحياته، وحاول الأهالي إنقاذه ولكن دون جدوى.

ورود بلاغ بوفاة شاب في مشاجرة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة حازم أمجد حماد مصرعه، ومقيم بدائرة مدينة شبين الكوم، بطعنه نافذه بسكين أثناء محاولته فض مشاجرة أمام منزله ولقي مصرعه، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على المتهم .

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة شبين الكوم، وقرية «المصيلحة»، حزنا على مقتل الشاب حازم أمجد حماد، وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة في «المصيلحة»، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، مؤكدين أن الفقيد كان طيب القلب ومحبوبا من الجميع.

شهيد شهامة جديد في المنوفية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، خبر وفاة المهندس الشاب، وقال أحد الشباب معلقا على الواقعة: «شهيد شهامة جديد في المنوفية، حاله يفض الخناقة فاتقتل هو، ربنا يرحمه»، وقال آخر: «الله يرحمه ويصبر أهله، واضح أنه كان طيب ومحترم ومحبوب».