زوجة شهيد شرطة: أولاده حاسين بالفخر.. وكان يتمنى الشهادة

قالت السيدة صفاء الشامي، زوجة اللواء الشهيد ياسر عصر، إنها كانت تشعر بالفخر اليوم، أثناء تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لزوجها الشهيد ياسر عصر، في الاحتفال الـ69 بعيد الشرطة المصرية، مبينا أن الشهيد كان يحب عمله، ويتقن عمله، وكان محبا لمساعدة الناس، ولم يبخل بأي مجهود في مساعدة الناس، إذا استطاع القيام بهذا المجهود، وكان يرى أن رسالة ضابط الشرطة هي حماية المواطنين وحماية البلد.

حياة زوجة الضابط تبدأ بعد خروجه على المعاش

وأضافت «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن زوجة كل ضابط حياتها تكون صعبة، لأن الضابط يكون منشغل أغلب الوقت، لذا هناك جملة تقال أن زوجة الضابط حياتها تبدأ بعد خروجه على المعاش، مبينة أن زوجها كان إنسان عظيم، وكان يتمنى الشهادة، ويرى أن الشهادة هي الرسالة التي يبحث عنها كل ضابط.

أبناءه الذكور في كلية الشرطة

وتابعت: «لدى 4 أولاد ولدين وبنتين ويدرس الولدين في كلية الشرطة الأول في سنة رابعة والثاني في سنة أولى أما زوجي فمعروف هو وعائلته أنهم متقنين لعملهم ومتفانين فيه وأتمنى من الله أن يكون أولاده امتداد له في رحلة العطاء وأنا لا أخاف عليهم من الاستشهاد».

وواصلت: «زوجي كان يقول عند وفاة كل ضابط في عملية استشهادي يابخته هو حد يطول يبقى شهيد».

ولادي حاسين بالفخر وإن والدهم رافع رأسهم

واستطردت: «ولادي حاسين بالفخر وأنه رافع رأسهم للسماء، هو كان بيحب ولاده جدا وحياته كانت الشغل والولاد وده كان أسعد وقت لي ومكنش بيخروج مع أصحابه كتير، جوزي قلما يجود الزمان به وبناته مفتقدينه جدا بس ربنا يقدرني واعمل ربع اللي كان بيعمله، هو كان بيقولي أربي ولادي على التواضع ويحثهم على التفوق عشان حياتهم متبقاش صعبة وكان دقيق جدا في كل حاجة بيعملها».

وأشارت إلى أن الله وقف بجانبها، وأنزل عليها السكينة والصبر عند علمها بخبر وفاته، أثناء عمله في مترو الأنفاق.