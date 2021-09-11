العثور على رجل مشنوق داخل منزله في ظروف غامضة بالوراق

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على رجل مشنوقا داخل منزله في دائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم انها واقعة انتحار وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بالعثور على مسن مشنوقا داخل منزله في قرية طناش بدائرة قسم شرطة الوراق، وبالانتقال تبين العثور على جثة رجل يدعى «عبد الحميد.ع» 47 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات في أنحاء الجسم سوى إصابات حول الوقبة بسبب الحبل الذي استخدم في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحار شاب بسبب تأجيل زفافه

وفي سياق آخر أنهى شاب حياته بالانتحار شنقا داخل شقته في مدينة السلام بالقاهرة بسبب خلافات مع أسرة خطيبته لتأجيل ميعاد الفرح وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام بلاغا بالعثور على شاب منتحر داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مشنوق يدعى سيف الدين محمد سيف 24 عاما، وأصل بلدته فاقوس بمحافظة الشرقية، وكشفت التحريات بأن خلافا حدث بين الشاب وأسرة خطيبته بسبب رغبتهم في تأجيل ميعاد الفرح المقرر له شهر يناير المقبل، ما جعل الشاب يخرج من منزلهم ويشتري حبلا ويعلقه في صاله شقته وينتحر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.