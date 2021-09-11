الدولاب وقع عليهم.. مصرع طفلتين شقيقيتن في البحيرة

شهدت قرية «برقوقة» التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث مؤسفا حيث لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما إثر سقوط دولاب عليها أثناء لهوهما داخل منزلهما، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور جثتي شقيقيتن إثر سقوط الدولاب عليهما أثناء اللهو بمنزلهما بقرية «برقوقة» التابعة لذات المركز.

وضع الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى

بالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من فيروز محمد عتمان عامين، وساندي محمد عتمان 4 سنوات، وتم حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.