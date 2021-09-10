مصرع شاب عقب ساعات من عقد قرانه في حادث سير بطنطا.. «الفرح كان بعد أسبوع»

خيَّم الحزن على أهالي «عزبة صالح»، التابعة إلى قرية «منشأة الأوقاف» بمدينة طنطا، بعد وفاة ابن القرية محمد عبد العال، في حادث سير بين دراجة نارية خاصته وسيارة ميكروباص، في «سبرباي»، وذلك قبل أسبوع من حفل زفافه وبعد ساعات من عقد قرانه.

الضحية كان يقود دراجة نارية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث سير بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص، في «سبرباي»، مركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث التصادم بين دراجة نارية يستقلها محمد عبد العال، مقيم في «عزبة صالح» التابعة إلى قرية «منشأة الأوقاف»، مركز طنطا، وسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية، وتم التحفظ على الجثة وقائد السيارة الميكروباص، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقال جمعة عبد الفتاح، من أهالي «عزبة صالح»، مسقط رأس المتوفى، أنه عقد قرآنه اليوم، وكان من المقرر إقامة حفل زفافه الأسبوع المقبل، وكان في طريقه لشراء بعض مستلزمات حفل العرس، وحجز الجاتوه.

وأوضح إبراهيم الفقي، من أهالي القرية، أن الخبر جاء مثل الصاعقة على أهالي «عزبة صالح» والقرى المجاورة، حيث كان الضحية وأسرته وأسرة العروس يعملون على تجهيزات حفل الزفاف، واليوم كان عقد قرآنه، وبعد انتهاء عقد قرانه توجه إلى مدينة طنطا بهدف تجهيز بعض مستلزمات الفرح، المقرر الأسبوع المقبل، ولكن جاء الموت ليصبح الفرح حزنا، وتم تشييع جثمان المتوفى منذ قليل.