«كانوا بيلعبوا».. نقل جثتي طفلين شقيقين غرقا بالنيل لمشرحة الواسطى

استقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزي شمال محافظة بني سويف، منذ قليل، جثتي طفلين شقيقين، غرقا في مياه نهر النيل قرب قرية «زاوية المصلوب» التابعة لمركز الواسطى، حيث كشفت التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفلين مع بعضهما أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة قرب قرية «زاوية المصلوب»، غرقا معًا وجرى انتشال جثمانيهما.

الإنقاذ النهري تنتشل جثتي الشقيقين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

وانتشلت قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين من الأهالي مساء اليوم، جثتي طفلين شقيقين، غرقا في نهر النيل قرب قرية «زاوية المصلوب» التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وقالت مصادر أمنية إن الطفلين كانا يلهوان أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة نيلية بمركز الواسطى، واختفيا عن الأنظار بشكل مفاجئ، حيث رجح البعض غرقهما في مياه النيل.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل، ليوجه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشال الطفلين.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، أنه اثناء لهو الطفلين أمام منزلهما سقطا في مياه النيل، ولم يتمكنا من الخروج.

وتبين أن الطفلين هما عمر عبد الله عماد 5 أعوام، وعماد عبد الله عماد 4 أعوام، يقيمان بقرية «زاوية المصلوب» بمركز الواسطى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن جثتي الطفلين.