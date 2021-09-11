أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 11 سبتمبر 2021

يبحث الكثيرون بصفة مستمرة عن أسعار الخضروات بالأسواق، والتي شهدت حالة من الاستقرار، اليوم السبت، وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، متوسط أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، وذلك وفقًا لجولة صباحية في عدد من الأسواق في محافظة القاهرة والجيزة، في السطور التالية..

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الفلفل

بلغ سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما وصل سعر الباذنجان الأبيض إلى 1.5 وصولا إلى 3 جنيهات في بعض المناطق، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

وسجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار

وسجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفاصوليا

واستقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم عند 10 وصولا إلى 15 جنيهًا.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 إلى 6.5 جنيه.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

وبلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، إلى 6 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الزيتون العزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.