أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم.. تختلف بحسب الجودة

الطماطم من أهم وأبرز أنواع الخضراوات التي لا غنى عنها على المائدة، فهي تدخل في جميع أنواع الطعام، كما تعتبر السلطة، التي تُعد الطماطم من أهم مكوناتها، طبقا رئيسيا على المائدة، الأمر الذي يجعل البحث يكثر عن أسعار الطماطم بشكل يومي، وتتصدر «أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم» محركات البحث، بالنظر لشهرة هذا السوق وتميزه بأسعاره الأقل من الأسواق الأخرى.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم ، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، كالتالي:

أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم

تختلف أسعار الطماطم في سوق العبور بشكل يومي، وتتحدد أسعار الطماطم في المناطق المختلفة وفق أسعارها في سوق العبور، وجاءت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم ليتراوح سعر الكيلو، بين 3 جنيهات و6 جنيهات، ويتم بيع الطماطم في سوق العبور بنظام القفص، ويتم محاسبة البائع على الكمية الموجودة في القفص بالكامل.

رحلة أسعار الطماطم خلال الشهر الماضي

وسجلت أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا، حيث كان متوسط سعر الطماطم في سوق العبور حتى يوم 23 أغسطس، نحو 3.5 جنيها، وارتفع السعر قليلا بدءا من يوم 24 أغسطس، ليستقر متوسط سعر الطماطم في سوق العبور اليوم عند 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الطماطم خلال الأيام القليلة الماضية عند سعر 4 جنيهات في سوق العبور، متراوحة أسعارها بين 3 و 6 جنيهات، حيث تختلف وفق جودة إنتاجها وصلاحيتها في الاستخدام.

وبالرغم من أن سعر الطماطم في سوق العبور كان مستقرا خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه كانت هناك توقعات بارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، في تصريحات سابقة، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الطماطم استقرارًا بداية من العام الجديد بسبب ظهور العروات الشتوية، وذلك بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تعرض لها المحصول خلال فصل الصيف.