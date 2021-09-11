بعد تكريمه في الدير جيست.. محمد فراج لـ«الوطن»: مؤنس أقرب الشخصيات لقلبي

بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الجديدة، والتي حضرها عدد كبير من النجوم، ومن ضمنهم الفنان محمد فراج، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة لتكريمه هذا العام عن دوره في مسلسل «لعبة نيوتن».

وقال «فراج»، إن تكريمه عن المسلسل يعتبر شيئا كبيرا له، لأنه العمل الأقرب له من بين أعماله التي قدمها ويحبها كثيرا، وخاصة تجسيده شخصية «الشيخ مؤنس»، والذي ارتبط به «فراج» كثيرا حسب تصريحاته لـ «الوطن».

محمد فراج يحتفظ بلوك الشيخ مؤنس

وظهر «فراج»، على الريد كاربت بلحية، وبالسؤال عنها قال إنه يطلقها دون سبب وأنه لا يوجد الشيخ مؤنس مرة ثانية، ولكنه أطلقها كما تعود الناس والجمهور عليها.

تفاصيل مسلسل الغرفة 207

أما عن مسلسله الجديد الغرفة 207، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قال محمد فراج، إنه تربى على روايات أحمد خالد توفيق، وأنه واحد من جمهوره، وكان حلما من أحلامه أن يقابله في الحقيقة، ولكن من حظه الجيد أنه سيقدم رواية من رواياته في شكل مسلسل، مؤكدا في تصريحاته لـ «الوطن»، أن المسلسل سيكون 10 حلقات، وتم التعاقد مع ريهام عبدالغفور، لكي تقوم بدور البطولة النسائية أمامه، كما سيتم الإعلان مؤخرا عن باقي الأبطال.

لعبة نيوتن

وكان محمد فراج، قد تألق في سباق دراما رمضان الماضي بمشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن» للمخرج تامر محسن، وبطولة مني زكي، حيث حازت شخصية «الشيخ مؤنس » التي جسدها فراج علي إعجاب الجمهور والنقاد، نظراً لمرور الشخصية بعدد من التحولات الدرامية علي مدار الأحداث.

وشارك في بطولة «لعبة نيوتن» محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجي، آدم الشرقاوي، شادية عبدالحميد، علي قاسم، حنان يوسف، آلاء سنان، كريمة منصور، نور إيهاب وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.