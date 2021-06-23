عاجل.. مفاجأة بشأن حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

كشفت مصادر مقربة من الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي عن أن الاحتفالية التى أقيمت الأسبوع الماضي كانت عقد قران فقط ولكنها ليست حفل الزفاف.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك حفل زفاف ولن يكتفوا فقط بعقد القران ولم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن ولكنه سيكون فى الفترة المقبلة.

يذكر أن الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي كانا قد احتفلا بعقد قرانهما منذ أسبوع تقريبا وكان قد تم تنظيم احتفالية حضرها عدد كبير من الفنانين والأصدقاء، وظن الجمهور أنهما اكتفيا بعقد القران فقط ولن يُقيما حفل زفاف.

وكانت احتفالية عقد القران مميزة للغاية، حيث بدأت من استعدادت العروسين فظهر خلالها محمد فراج وهو يعزف على الطبلة فى غرفة بسنت شوقي.

كما أنهما اختارا أن يطلوا على الجمهور بشكل مختلف عن المعتاد فظهرا على «بسكلتة» على أنغام أغنية «حاجة غريبة» لـ عبدالحليم حافظ وشادية من فيلم «معبودة الجماهير».

كما أن عقد القران حضره عدد كبير من الفنانين ومنهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وهنا شيحة ولقاء الخميسي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أن الفنان محمد فراج شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لعبة نيوتن والذي شارك في بطولته بجانب منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل ضد الكسر

كما شارك في مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيللي كريم ولقاء الخميسي وتارا عماد ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

كما يستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «أهل الكهف» مع عدد كبير من النجوم منهم خالد النبوي.