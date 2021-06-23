محمد فراج وبسنت شوقي.. تفاصيل أول ظهور لهما بعد عقد القران

ظهر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، مساء أمس، لأول مرة بعد عقد قرانهما، وذلك في احتفالية نظمتها «enigma»، وسط حفاوة من الحضور، وتسابق البعض لالتقاط صور معهما.

محمد فراج وبسنت شوقي فى أول ظهور لهما

وجاءت إطلالة بسنت شوقي بفستان أبيض، أما محمد فراج فظهر ببدلة سوداء، ليلفتا انتباه رواد السوشيال ميديا، وكان ظهور الثنائي مميزا، حيث تفاعل الجميع مع إطلالتهما وبدأوا يحتفلون بهما، وانهالت عليهما التهاني بعقد قرانهما.

والتقط عدد كبير من الجمهور الصور معهما، معبرين عن فرحتهم بهما، وباحتفالية عقد القران التي نظماها.

وتقابل الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، خلال احتفالية «enigma»، مع الفنانة إنجي المقدم، والممثل أدم الشرقاوي، اللذين حرصا على تهنئتهما والتقاط صور معهما.

عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

يذكر أن الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي احتفلا مؤخرا بعقد قرانهما، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وعدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد حلمي ومنى زكي، ويوسف الشريف وهنا شيحا ولقاء الخميسي وغيرهم.

وكانت مصادر خاصة قريبة من الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، كشفت أن الحفل كان فقط عقد قران، مشيرة إلى إقامة حفل زفاف آخر قريبا.

مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أن الفنان محمد فراج كان قد شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين، الأول لعبة نيوتن، الذي شارك فيه مع منى زكي ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل ضد الكسر

كما شارك فراج فى السباق الرمضاني بمسلسل ضد الكسر، الذي شارك فى بطولته بجانب نيللي كريم ولقاء الخميسي وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.