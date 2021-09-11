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مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان الإرهابية عن استهداف كمين بشمال سيناء

كتب:

محمد بركات
01:50 ص | السبت 11 سبتمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

 نفى مصدر أمني، ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بقيام بعض العناصر الإرهابية، بالهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، ومقتل 2 من الجنود وإصابة آخرين.

وأكد المصدر الأمني، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.

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