رامي رضوان: كتبنا في ثورة يونيو آخر سطر في عمر جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي رامي رضوان، إن يوم 30 يونيو من كل عام، هو يوم عيد لكل مصري أصيل يحب بلده ويحب لها الخير، كما أن هذا العيد يخص كل مواطن مصري يقف مثل الأسد بجوار بلده عندما يستشعر مواجهتها للتحديات الصعبة، «لما بيحس إننا محتاجين نشتغل بيجري زي الرهوان بيبني ويعمر».

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC»، على فضائية «DMC»، أن الأشخاص ممن يقومون بالهدم والخراب والقتل، ليسوا من المصريين في شئ، لافتا إلى أن اليوم هو عيد من أعظم ذكريات مصر الحديث، وهو اليوم الذي انتشل فيه المصريون بلادهم من سرطان جماعة الإخوان ومخالبهم، وهو الذكرى الذي تواجد فيها 30 مليون مصري في الشارع لإيقاف محاولة السطو وسرقة الجماعة الإرهابية لمصر والوطن العربي.

وأوضح أن سقوط تلك الجماعة في مصر أعقبه سقوطها في مختلف الدول حول العالم، «سقوطهم مكنش في مصر بس، إنما هما زي قطع الشطرنج سقطوا واحد يلو الآخر، بالنظر إلى أنهم مشروع في البلاد العربية الأخرى، ولما استردينا بلادنا دمرنا مخطط كان يدبر من عشرات السنوات».

وأكد أن المصريين في ثورة 30 يونيو 2013 شهدوا بالفشل الذريع لجماعة الإخوان في حكم مصر، كما شهدوا بالخيانة العظمى والقتل، حتى جاء قرار المصريين بالنزول للمطالبة بحقوقهم، وحينها حمى الجيش والشرطة المتظاهرين ووقفوا في صف الوطن، «كتبنا كلنا مع بعض آخر سطر في عمر هذه الجماعة في السلطة والحكم وشهادة وفاة لهذا المشروع السرطاني للأبد بإذن الله وبلا رجعة».