الداخلية تطارد «اللصوص» في 5 مراكز بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لضبط الجريمة بشتى صورها والخارجين عن القانون، لا سيما جرائم السرقة بالإكراه حفاظًا على الحالة الأمنية في الشارع المصري.

في هذا الصدد، تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم»، مصابة بكسر بالكتف اليمنى، يفيد بأنها فوجئت بشخصين يستقلان توك توك، قاما بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها «هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية»، وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضًا ما أدى لحدوث إصابتها، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، حال استقلالهما مركبة توك توك ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما «2 فرد خرطوش – 4 طلقات من ذات العيار»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما المؤثم، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمين، واتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها.

ضبط شخص بالقاهرة حاول سرقة أحد المواطنين بالإكراه

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم» مصاب بجرح قطعى بالجسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ومحاولة سرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا انه لم يتمكن من ذلك فقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مطواة كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته «السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع فى سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها.

ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب التسلق

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من «إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم» بأنها حال عودتها لمسكنها، اكتشفت وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة «شاشة تليفزيون – بعض الأجهزة الكهربائية – متعلقات شخصية - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى» من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسوان».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص خطف الحقائب

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام «شخصين، لهما معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات «قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة» وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد «3» حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط «كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة»، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات بالقاهرة

كما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «محامٍ بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم» باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة «شاشة - جهاز لاب توب» من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر الباب، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب - المفتاح المصطنع، كما أقر بارتكاب عدد «8» حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية» وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.