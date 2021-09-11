أسماء مصطفى بعد إصابتها بالسرطان: «يارب أنا راضية»

كشفت الإعلاميه أسماء مصطفى، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن معاناتها مع مرض السرطان.

وكتبت الإعلامية «يا رب أنا راضية.. الاختبارات الإلهية من ربنا بتكون درجات، زى مثلا المرض اللعين ده، فيه ناس بتمر بالتجربة، صحيح كلها مرار، بس كله واحد وصعوبة اختباره وابتلاه واحد يخف بسرعة، وحد مياخدش كيمو ولا يشوف قسوته، وحد تانى ياخد أصعب درجاته وتلاقى إللى عنده فى أكثر من مكان، وتلاقى حد تانى استجابته أسرع وواحد أقل».

وأضافت الإعلامية: «أكيد ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة فى صعوبة الاختبار والبلاء، وأكيد بردوا ليه حكمة فى شدة المرض وألمه، حكمة إلهية لا يعلمها إلا الخالق سبحانه وتعالى، بس فى كل الأحوال الحمد لله رب العالمين اللهم تقبلنا وارضى عنا».

أسماء مصطفى تعلن اصابتها بالسرطان

وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، في إبريل الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لجراحة دقيقة، للتخلص من ورم خبيث.

وكتبت أسماء قائلة: «بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث».

وأضافت: «أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين».