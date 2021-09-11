هجوم على فيفي عبده بعد رقصها بـ «البشكير».. فيديو

هجوم شديد تعرضت له الفنانة فيفي عبده، بسبب فيديو نشرته عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنان مدحت صالح، وهي مرتدية «البشكير».

وعلقت الفنانة الاستعراضية على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة امواه».

هجوم الجمهور على فيفي عبده بسبب فيديو البشكير

وشهد فيديو رقص فيفي بالبشكير، العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يانهار أسود ومهبب بشكير».

واكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».

فيفي عبده تخضع لعملية جراحية

في يوليو الماضي، طمأنت فيفي عبده، جمهورها عبر موقع «انستجرام»، على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري، قائلة: «رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا».

وأضافت: «أنا متشكرة جدا بقيت كويسة أوى وان شاء الله فاضل حاجة صغيرة واطلعلكوا تانى وإن شاء الله ممكن أعملكوا أونلاين علشان أبقى معاكوا متواجدة الأيام الجاية دى، بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقي وأيوة بقي من مصر أم الدنيا، أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا».