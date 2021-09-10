عيد ميلاد وفاء الكيلاني.. استفزت فيفي عبده وانفعلت عليها أحلام

مقدمة برامج بدرجة محققة، تصوب أسئلتها النارية تجاه ضيوفها، تنتزع منهم إجابات مثيرة تتصدر بها العناوين، مسيرة مهنية مميزة أصبحت علامة مسجلة باسمها على مدار السنوات الماضية، حيث يحل اليوم عيد ميلاد وفاء الكيلاني.

في عيد ميلاد وفاء الكيلاني.. مواقف من حياتها المهنية

في عيد ميلاد وفاء الكيلاني الـ49 عامًا، هناك عدد من المحطات البارزة التي يمكن التطرق إليها في حياة مقدمة البرامج المثيرة للجدل، حيث عملت الفتاة التي درست العلوم السياسية في عدد كبير من المؤسسات الإعلامية العربية، وأصبحت من أبرز الإعلاميات العرب، وحاورت عددا كبيرا من النجوم في عالم الفن والثقافة والرياضة.

من أبرز اللقاءات التي أجرتها الإعلامية وفاء الكيلاني كانت مع زوجها الحالي الفنان السوري تيم الحسن، الذي عرضت عليه الزواج بشكل ساخر عندما كان ضيف إحدى حلقات برنامجها، ليفاجأ الجمهور بزواجهما بالفعل بعد هذا اللقاء بسنوات، وتحديدًا في مايو 2017.

وفاء الكيلاني لتيم حسن: تتجوزني؟

وفاء الكيلاني واستفزاز فيفي عبده

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفًا على أكثر من برنامج للإعلامية وفاء الكيلاني، ولكن في أحد البرامج أدت أسئلتها إلى غضب فيفي وفقدان أعصابها، عندما سألتها حول ما تردد عن إساءة معاملة خادمتها وتعذيبها، وهو ما نفته تمامًا الفنانة المصرية، لتصر الكيلانى على معرفة الإجابة، وهو ما دفع فيفي عبده إلى الغضب قائلة: «هو أنا في برنامج ولا بتحاسب حساب الملكين».

دخلت وفاء الكيلاني في مشادة مع الفنانة الإماراتية أحلام، أثناء استضافتها في برنامج «المتاهة»، وذلك بعد سؤالها عن هجومها على الطفلة ياسمينا متسابقة برنامج «أرابس جوت تالنت»، لترفض أحلام الإجابة، قائلة لها: «أسئلتك ملهاش معنى».