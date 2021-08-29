فيفي عبده ترقص بـ «الهوت شورت» على أنغام أماكن السهر.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» فيديو جديدا لها وهي ترقص، وعلقت عليه قائلة «مساء الفل من أحلى غروب شمس رقصت عليها على أغنية أماكن السهر عمرو دياب».

مرض فيفي عبده

كانت الفنانة فيفي عبده، في يوليو الماضي، طمأنت عبر موقع «انستجرام»، جمهورها على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري قائلة: «رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا».

وأضافت: «أنا متشكرة جدا بقيت كويسة أوى وان شاء الله فاضل حاجة صغيرة واطلعلكوا تانى وان شاء الله ممكن أعملكوا أونلاين علشان أبقي معاكو متواجدة الأيام الجاية دى، بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقي وايوة بقي من مصر أم الدنيا أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا».

وعادت الفنانة لتعلن في أول أغسطس، تعافيها التام بعد العمليه الجراحية وذلك عبر حسابها على «انستجرام»، حيث كتبت قائلة «مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على اللي بقيت فيه.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض».