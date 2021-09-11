الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرين آخرين من الـ6 الهاربين من سجن جلبوع

أعلنت قناة «كان» الإسرائيلية، فجر اليوم، اعتقال أسيرين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين فروا من «سجن جلبوع» الإسرائيلي، وهما محمد العارضة وزعيم كتائب شهداء الأقصى السابق، زكريا الزبيدي، في ساحة توقف للشاحنات بمنطقة الشبلي شمالي إسرائيل.

وكان 6 أسرى فلسطينيين فروا فجر الاثنين الماضي، من «سجن جلبوع» شديد الحراسة، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين تنتهي بنفق خارج أسوار السجن.

وجاء ذلك بعد ساعات من القبض على اثنين آخرين في مدينة الناصرة، من أصل 6 فلسطينيين تمكنوا من الهروب من السجن الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت شرطة الاحتلال، إن السلطات ألقت القبض على الأسيرين بالقرب من مدينة الناصرة، فيما قالت القناة الـ10 الإسرائيلية، إن الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما هما يعقوب قادري ومحمود العارضة.

وكانت مسيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، انطلقت في وقت سابق،تضامنا مع الأسرى، بعد إعادة اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري.

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا بمسيرة عفوية طافت مركز المدينة، والهتاف بعبارات التكبير والدعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهتف الفلسطينيون، بعبارات التحية لأسرى نفق الحرية والأسيرين المعاد اعتقالهما.

وتوجه مجموعة من الشبان الفلسطينيي، عقب المسيرة، تجاه مستوطنة «بيت ايل» وشرعوا بإشعال الإطارات المطاطية، تعبيرا عن حالة الغضب لاعتقال العارضة وقادري.