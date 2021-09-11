تفاصيل اعتقال الأسيرين «الزبيدي» و«العارضة» شرقي الناصرة.. صور وفيديو

اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، صباح اليوم، أسيرين آخرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي، الاثنين الماضي، ليرتفع عدد الأسرى التي اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى4 من أصل 6.

תיעוד: זכריה זביידי ומוחמד עארידה מובלים למעצר

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/cnaJIVWX4f — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

«كان» الإسرائيلية: اعتقال الزبيدي والعارضة في موقف للسيارات شرقي مدينة الناصرة

وقالت قناة «كان» الإسرائيلية، إن قوات خاصة اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي زعيم كتائب شهداء الأقصى السابق التابعة لحركة «فتح»، ومحمد العارضة، في موقف للسيارات قرب جبل الطور شرقي مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.

وجاء اعتقال الزبيدي وعارضة، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في الناصرة.

"מצאו אותם מתחבאים מתחת לעגלה של משאית": יוסף כחילי סיפר על לכידת שניים מהאסירים הנמלטים - ממש ליד הבית של אימו@CBeyar https://t.co/2CIK4GX4GB pic.twitter.com/gLVShA8McQ — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

واعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، اعتقال محمود عبدالله عارضة «يبلغ من العمر 46 عاما» من جنين وهو معتقل منذ عام 1996، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة ويعقوب محمود قادري «49 عاما»، المعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الأسيرين «محمود عارضة وقادري» بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين، في الوقت الذي لجئا فيه لطلب الطعام.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أشار في وقت سابق، إلى تردي الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد هروب الأسرى الـ6، موضحا أن بعض السجون شهدت مناوشات رفضا لعمليات نقل بدأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب الحادثة.

وفي سياق متصل، شارك مئات الفلسطينيين، مساء أمس الجمعة، في مسيرات غاضبة خرجت من مخيم جنين وبلدة عرابة وقرية بئر الباشا، تنديدًا بإعادة اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في الناصرة داخل أراضي 48.

وانطلقت المسيرة من مخيم جنين، وجابت شوارع المدينة، وردد المشاركون الشعارات التي حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين عارضة وقادري، قبل توجه المشاركون الى حاجز الجلمة، حيث اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، خرج أهالي بلدة عرابة وقرية بئر الباشا، في مسيرتين توجهتا إلى منزل الأسير محمود عارضة في عرابة، ومنزل الأسير يعقوب قادري في قرية بئر الباشا.