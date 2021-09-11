فضل شاكر ينشر برومو «فستان الحلوة»..والجمهور: «ناطرين على نار»

نشر المطرب اللبناني فضل شاكر، البرمو الدعائي لأغنيته الجديدة «فستان الحلوة»، استعدادا لطرح الأغنية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وذلك وفقا لما كشفه عبر حسابه على «إنستجرام».

تأتي أغنية «فستان الحلوة» من غناء فضل شاكر، وكلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.

البرومو الدعائي لأغنية «فستان الحلوة»

عشاق فضل شاكر: «ناطرين على نار يا ملك»

وأبدى متابعو وعشاق فضل شاكر سعادتهم بعودته مرة أخرى، وعبروا عن تحمسهم لسماع الأغنية التي يطرحها الليلة، وجاء من بين التعليقات: «رجعت للغناء يا أبو الإحساس»، بينما علق آخر: «الله عليك وعلى الصوت الحنون»، بينما عبر البعض عن اشتياقهم لسماع صوته في أغاني جديدة، قائلا: «ناطرين على نار ..بالتوفيق يا ملك».

وأغنية «فستان الحلوة» هي الثالثة التي يطرحها فضل شاكر خلال العام الحالي، بعدما طرح في بداية العام أغنية بعنوان «وينك حبيب»، وفي يوليو الماضي طرح أغنية «عايشين ومش عايشين».