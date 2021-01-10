السفير أحمد إيهاب: استراتيجية حقوق الإنسان في مصر ليست رد فعل

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة شُكلت منذ عام، وكانت اهم الانشطة التي قامت بها، هو البدء في إعداد مسودة لاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتمت بالفعل بعد سلسلة من الأوراق وتجميع التزامات مصر الدولية والتوصيات التي تلقتها مصر من الأطر المختلفة، سواء للمجلس القومي لحقوق الإنسان أو الآليات الدولية في الأمم المتحدة أو الآليات الإقليمية، وشدد على أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية مصر الذاتية لنفسها وما تريد أن تحققه وليست رد فعل، كما أنها جزء من التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي وتنفيذ للالتزامات الدستورية والدولية.

الاستراتيجية تتضمن الخطط الوطنية بمختلف القطاعات

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة جمعت الخطط الوطنية المختلفة التي صدرت في مصر بالمجالات القطاعية المختلفة ورؤية مصر 2030 وبلورت المسودة وأخضعت لعدد من الجلسات مع هيئة استشارية فيها 25 شخصية عامة وخبراء مرموقين، وعقدت لقاءً مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من أعضائه.

وتابع: «اليوم ندشن لسلسة من اللقاءات الافتراضية مع ممثلين عن المجتمع المدني بكل المحافظات والنقابات واتحاد الكتاب ومراكز الأبحاث والشخصيات العامة، وكل يدلو بدلوه بخصوص المسودة وأهم محاورها وأهم ما تبتغيه ونستمع إلى تطلعاتهم وآمالهم وطموحاتهم بخصوص هذه الاستراتيجية».

وأشار، إلى أن مصر انضمت إلى 35 دولة على مستوى العالم نفذت هذه التجربة، إذ استفادت منها وتسعى إلى بداية تحدد رؤيتها الذاتية لما تريده لنفسها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لملف حقوق الإنسان تنقسم إلى 4 محاور هي «الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والمسنين، التدريب وبناء القدرات وثقافة حقوق الإنسان».