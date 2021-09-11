بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة بالمحافظات خلال سبتمبر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، البدء في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية خلال الشهر الجاري، وذلك بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات في مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تمضي بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، ما يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وأوضح أنه في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلي تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، سيتم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع ، فى 10 مأموريات مدمجة هذا الشهر.

توحيد جميع ملفات الممول الضريبية

ولفت «معيط» إلى أن هذا الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي سيؤدي إلي توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق علي كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت علي الممولين، حيث سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى تطبيق الدمج في 14 مأمورية لتصبح بعدذلك 10 مأموريات، وهى مأمورية ضرائب السيدة زينب (دخل)، ومأمورية ضرائب الخليفة (دخل)، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر(دخل)، ومأمورية ضرائب المنيل (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (دخل)، ومأمورية ضرائب دار السلام (دخل)، ومأمورية ضرائب البساتين (دخل)، ومأمورية ضرائب المعادي (دخل)، ومأمورية ضرائب حلوان (دخل)، ومأمورية ضرائب 15مايو (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب حلوان (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب المعادي (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب السيدة زينب (قيمة مضافة).

تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

وأشار «عبد القادر» إلى أنه بتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستُتاح الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منها، والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بمتابعة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على «فيسبوك» وقنوات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات.