شكري:هناك إرادة سياسية أكيدة لترجمة الالتزامات الدستورية لحقوق الإنسان

وجه السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته بإطلاق الاستراتيجة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان صونًا وإعلانًا لكرامة الإنسان المصري وتعزيزا لاحترام وحماية حقوقه وحرياته الأساسية.

شكري يشكر السيسي على توجيهاته بإطلاق الاستراتيجة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

وأضاف وزير الخارجية، خلال حفل إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ هذه المناسبة معنية بتعزيز مجال حقوق الإنسان في مصر، لافتًا إلى أنَّ اللجة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي شرفت وزارة الخارجية برئاستها مسؤولية إعداد الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنَّ إنشاء اللجنة يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الوطنية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان.

الحكومة حريصة على إعمال حقوق الإنسان كمكوّن محوري في المشروع التنموي الشامل

وأكّد وزير الخارجية، أنَّ ذلك يعكس الإرادة السياسية الأكّيدة لترجمة الالتزامات الدستورية، وما ارتضته مصر من التزامات بانضمامها للاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يؤكّد حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكوّن محوري في المشروع التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

حريصون منذ البداية على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

وأوضح وزير الخارجية، أنَّ اللجنة العليا حرصت مع بداية ممارسة مهامها في مطلع عام 2020، على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.