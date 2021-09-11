شكري: نسقنا مع أكثر من 30 وزارة لتقييم متطلبات استراتيجية حقوق الإنسان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، «إنَّنا نطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، والتي تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد، وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال، فالإستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز حقوق الحريات الأساسية وأداة مهمة لتطوير الذاتي في هذا الشأن».

وزير الخارجية : حرصنا على تبني نهج علمي في عملية إعداد الاستراتيجية منذ البداية

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حرصنا على تبني نهج علمي في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والتنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها».

وزير الخارجية: حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان

وتابع: «كما جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع تصنيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجيات الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلًا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الدولية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة».

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.