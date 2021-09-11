بحضور السيسي.. عرض فيلم تسجيلي عن تعزيز حقوق الإنسان في مصر

عرض القائمون على حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيلمًا تسجيليًا عن جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ومنها الحق في الحياة الآمنة، وحرية الجسد، والحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وبرنامج «حياة كريمة».

ارتفاع نسبة تمثيل المرأة لـ26.2% بالنواب و13.3% في الشيوخ

وتضمن الفيلم التسجيلي، شهادة بعض المواطنين وتعبيرهم عن رغبتهم في الحصول على هذه الحقوق، مثل الحق في التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أشار الفيلم إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلسي الشيوخ والنواب، لتكون 26.2% في مجلس النواب، و13.3% في مجلس الشيوخ، بينما تبلغ نسبة الفتيات في الجامعات المصرية 54%، كما اعتلت المرأة منصة القضاء.

تقنين أوضاع 1800 كنيسة ومبنى كنسي

وأشار الفيلم التسجيلي، إلى تقنين أوضاع نحو 1800 كنيسة ومبنى كنسي، مع تكثيف الجهود لمحاربة التطرف ونشر قيم التسامح، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الإسكان للقاطنين في المناطق العشوائية والخطرة.

585 صحيفة و27 قناة فضائية خاصة و94 موقعًا إلكترونيًا مسجلة في مصر

ونوه إلى أنَّ عدد الصحف المسجلة في مصر بلغ 585 صحيفة و27 قناة فضائية خاصة، و94 موقعًا إلكترونيًا.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء، والشخصيات العامة، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتأتي الاستراتيجية تأتي بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وهي تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان.

دراسة تجارب دولية مقارنة لتقييم احتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، تم دراسة تجارب دولية مقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية.

ودرست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.