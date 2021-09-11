رئيس مجلس حقوق الإنسان تشيد بإطلاق مصر استراتيجية حقوق الإنسان

عبرت نزهت شاميم خان، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن فخرها بالتحدث أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: «في البداية أود أن أشيد بقيام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان لمصر هذه خطوة هامة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في مصر».

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية

وأضافت «خان»، خلال كلة لها مسجلة، في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أقدم نفسي، اسمي نزهت شاميم خان سفير جمهورية فيجي لدى الأمم المتحدة بجنيف، وهذا العام أشرف بتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باعتباري أمثل دولة جزرية صغيرة نامية وبصفتي رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فإنني على دراية بالتحديات التي نواجهها جميعا لضمان ترجمة تطلعاتنا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع».

وتابعت: «إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم يعد خطوة مهمة لتنفيذ المعايير الدولية وضمان تحقق الإنسان بينها وبين التشريعات والممارسات الوطنية».

وتقترن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمني يمتد لخمس سنوات بدأ منذ منتصف العام الجاري ويستمر حتى عام 2026، كما تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، في إطار مساعي الدولة لدعم حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكفل حقوق الطفل المرأة وذوي الإعاقة

والمحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي: «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».

وستعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تحديد أبرز نقاط القوة والفرص في كل محور، ومن مهامها رصد التحديات ذات الصلة بالمحاور السابقة والتصدي لها للوصول إلى أفضل النتائج في ملف حقوق الإنسان.